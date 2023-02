POL-FR: Freiburg: Versuchter Straßenraub und gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Der am 31.01.2023 kollabierte 69-jährige Fahrzeugführer verstarb noch am selben Nachmittag in einem Klinikum. Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernommen. sk Ursprungsmeldung vom 01.02.2023 Vogtsburg: Autofahrer kollabiert nach Verkehrsunfall Freiburg ...

