Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt zahlreiches Diebesgut sicher

Aachen (ots)

Am Donnerstagmorgen stellte die Bundespolizei in Aachen verschiedenes Diebesgut sicher.

Ein 27-jähriger Marokkaner wurde im Hauptbahnhof angetroffen und kontrolliert. Er konnte keine gültigen Dokumente vorlegen, die seinen Aufenthalt legitimieren würden.

Bei der anschließenden Durchsuchung konnten mehrere Gegenstände aufgefunden werden, zu deren Herkunft sich der Beschuldigte nicht äußern wollte. So wurde ein wertvolles Smartphone aufgefunden, welches im Fahndungssystem als gestohlen gemeldet war. In seinem Gepäck fanden die Beamten mehrere Jacken und Westen einer u.a. in Aachen ansässigen Einkaufskette, welche noch mit Preisschildern versehen waren und einen ungetragenen Eindruck machten. Einen Kaufbeleg oder ähnliches konnte der Beschuldigte hierfür nicht vorlegen.

Da der Betreffende alkoholisiert war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von fast 2 Promille ergab. Da die Person über Bargeld verfügte, wurde eine Sicherheitsleistung von 250,- Euro erhoben.

Nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen wurde die Person dem Ausländeramt Aachen übergeben, welches weitere Maßnahmen in eigener Zuständigkeit einleiteten.

