BPOL NRW: Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Drogenhändler am Flughafen Düsseldorf fest

Bundespolizeibeamte am Flughafen Düsseldorf kontrollierten am gestrigen Mittwochabend (04.01.2023) im Rahmen einer stichprobenartigen Einreisekontrolle eines Fluges aus Barcelona/Spanien einen deutschen Staatsangehörigen, der sich auf dem Heimweg aus Barcelona/Spanien befand. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Bielefeld nur ein paar Tage zuvor einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 34-Jährigen erwirkt hatte. Laut diesem wird dem Mann vorgeworfen, im Zeitraum von 2020 und 2021 in vier Fällen mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel getrieben zu haben, wobei er in einem Fall eine Schusswaffe mit sich führte. Aufgrund von Wiederholungsgefahr wurde gegen den in Minden lebenden Mann die Untersuchungshaft angeordnet. Nach seiner Festnahme durch die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf wird der Festgenommene im Laufe des Tages dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Am Nachmittag des gleichen Tages wurde durch die Bundespolizei außerdem ein zur Fahndung ausgeschriebener türkischer Staatsangehörigen kontrolliert. Der Mann befand sich auf der Einreise eines Fluges aus Istanbul/Türkei. Hierbei wurde festgestellt, dass gegen den 31-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Braunschweig vorlag, welcher im September 2022 wegen eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz erstellt wurde. Seinen Heimweg konnte der in Krefeld lebende Mann jedoch fortsetzen, da er die Geldstrafe in Höhe von 390 Euro begleichen und so die Erzwingungshaft in Höhe von sieben Tagen abwenden konnte.

