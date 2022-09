Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; In Öffentlichkeit entblößt; Einbruch; Fahrzeug aufgefunden

Reutlingen (ots)

Wernau (ES): Unfall sorgt für Verkehrsbehinderungen

Ein Verkehrsunfall hat am Freitagnachmittag für Verkehrsbehinderungen auf der B313 in Fahrtrichtung Plochingen gesorgt. Gegen 14.20 Uhr war es im Bereich der Anschlussstelle Wernau auf der rechten Fahrspur offenbar in Zusammenhang mit einem Fahrstreifenwechsel zu einem Auffahrunfall zwischen dem VW Touran einer 39-Jährigen und dem vorausfahrenden Lkw für Kanalarbeiten eines 52-Jährigen gekommen. Verletzt wurde dabei nach ersten Erkenntnissen niemand. Jedoch war im Zuge des Zusammenstoßes der Lkw-Aufbau derart beschädigt worden, dass offenbar Hydrauliköl auslief. Die Fahrbahn musste daraufhin mit einer Kehrmaschine gereinigt werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Im Zuge der Unfallaufnahme, Reinigungs- und Bergungsarbeiten konnte der Verkehr nur einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Kurzzeitig musste die Richtungsfahrbahn sogar komplett gesperrt werden. Die Reinigungsarbeiten dauern zur Stunde (Stand 16.45 Uhr) noch an. (rn)

Filderstadt (ES): In Öffentlichkeit entblößt (Zeugenaufruf)

Ein Mann hat sich am Freitagnachmittag im Bereich der Bonländer Hauptstraße/ Metzinger Straße in aller Öffentlichkeit entblößt. Eine Zeugin bemerkte den Mann, der dort gegen 14.15 Uhr mit entblößtem Glied die Straße überquerte und verständigte im Anschluss die Polizei. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0711/7091-3, um Zeugenhinweise. (rn)

Rangendingen (ZAK): In Firma eingebrochen

In ein Firmengebäude Im Hitzenried ist von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Über ein Dachfester verschaffte sich ein Einbrecher zwischen 23.30 Uhr und sechs Uhr gewaltsam Zutritt zum Inneren der Firma. Dort durchwühlte er Schränke und Schubladen und machte sich an einem Tresor zu schaffen, aus dem er Bargeld in noch unbekannter Höhe mitgehen ließ. Das Polizeirevier Hechingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Albstadt (ZAK): Seat Leon aufgefunden (Nachtrag zur Pressemitteilung vom 30.09.2022 / 12.25 Uhr)

Der am Donnerstagabend aus der Meßstetter Straße entwendete Pkw ist bereits tags darauf wieder aufgetaucht. Der Besitzer selbst entdeckte den Seat auf einem Parkplatz in Ebingen. Nach der Spurensicherung konnte das Fahrzeug wieder in die Hände des Mannes übergeben werden. Die Ermittlungen zu den Tätern und zu den Umständen des Diebstahls dauern an. (sr)

Balingen (ZAK): Betonmischfahrzeug umgekippt

Neben der Eyach ist am Freitagnachmittag ein Betonmischer umgekippt. Der 56 Jahre alte Lenker des Fahrzeugs war gegen 14.45 Uhr auf dem befestigten Weg in Verlängerung der Stadtmühle unterwegs, als der mehrere Tonnen wiegende, beladene Fahrmischer mit den Rädern ins linke Bankett geriet. Der weiche Untergrund gab in der Folge nach, worauf das Fahrzeug auf die Seite kippte. Der 56-Jährige zog sich hierbei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Er benötigte jedoch keine medizinische Versorgung. Zur Bergung musste entsprechend schweres Gerät angefordert werden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell