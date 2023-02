Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Nachtragsmeldung zu LKr. Breisgau-Hochschwarzwald, Vogtsburg: Autofahrer kollabiert nach Verkehrsunfall - Fahrer verstorben

Freiburg (ots)

Der am 31.01.2023 kollabierte 69-jährige Fahrzeugführer verstarb noch am selben Nachmittag in einem Klinikum.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernommen.

sk

-------------------------- --------------------------

Ursprungsmeldung vom 01.02.2023

Vogtsburg: Autofahrer kollabiert nach Verkehrsunfall

Freiburg Vogtsburg - Am Dienstag, 31.01.2023, geriet gegen 16:15 Uhr ein 69-jähriger Autofahrer nach einem Abbiegevorgang von der Badbergstraße in die Straße Am Langeneck, über die Gegenfahrbahn und stieß leicht gegen ein Verkehrszeichen und eine Hauswand. Nach dem Anstoß stieg der Fahrer aus und stürzte neben seinem Pkw auf die Straße. Schwerverletzt musste er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine medizinische Ursache nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Breisach hat den Verkehrsunfall aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell