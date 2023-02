Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Fahrer wird vom eigenen Auto überrollt - mit schwersten Verletzungen per Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 01.02.2023, gegen 19:45 Uhr, ist ein Mann in Löffingen vom eigenen Auto überrollt worden. Der schwer verletzte 67-jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte beim Abstellen des Wagens auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße der Rückwärtsgang noch eingelegt gewesen sein. Der ausgestiegene Fahrer hatte sich zum Heck begeben und wurde dann von seinem rückwärtsfahrenden Auto erfasst. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen. Das Auto kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 3500 Euro.

