Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Mutmaßlich alkoholisierter Lieferwagenfahrer ignoriert Anhaltezeichen

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 01.02.2023, hat ein mutmaßlich alkoholisierter Lieferwagenfahrer in Hohentengen die Anhaltezeichen einer Polizeistreife ignoriert. Gegen 23:30 Uhr war der 43-jährige in der Hauptstraße durch seine Fahrweise aufgefallen. Anhaltezeichen des folgenden Streifenwagens missachtete er und setzte die Fahrt unbeirrt fort. In einem günstigen Moment konnte der schlangenlinienfahrende Lieferwagen überholt und gestoppt werden. Beim Versuch auszustiegen, sackte der Fahrer zusammen. Einen Sturz aus dem Fahrzeug konnte er gerade noch verhindern. Eine Alkoholüberprüfung ergab rund zwei Promille. Eine Blutentnahme folgte, der Führerschein wurde einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell