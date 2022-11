POL-COE: Dülmen, Weddern/ Bronzetafel gestohlen

Coesfeld (ots) - Am Rottkamp wollten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch (09.11.22) in ein Firmengebäude einbrechen. Zwischen 19 Uhr am Dienstag (08.11.22) und 7 Uhr am Mittwoch (09.11.22) schlugen sie die Scheibe einer Tür ein. Nach jetzigem Stand betraten die Täter das Gebäude nicht. Ein Zeuge beobachtete am Dienstag einen grauen oder weißen Mercedes, der gegen 16.35 Uhr auf das Gelände fuhr. Ein Mann erkundigte ...

