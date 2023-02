Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Pedelec gerät in Brand

Freiburg (ots)

Mitten in der Nacht auf Donnerstag, den 02. Februar, führten wohl ungünstige Umstände zu einem Brand, der einen aufmerksam aufhorchen lässt:

Ein Anwohner eines großen Mehrfamilienhauses stellte zufällig fest, dass ein im Treppenhaus abgestelltes Pedelec (Fahrrad mit Elektromotorunterstützung) brannte. Rettungskräfte waren zügig vor Ort und das brennende Fahrrad auch schnell aus dem Haus getragen. Am Pedelec entstand Totalschaden.

Das Treppenhaus war stark verraucht, so dass dieses belüftet werden musste. Dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr und dem günstigen Umstand, dass nichts Brennbares in Reichweite des Feuers befand, war zu verdanken, dass es nicht zu einem größeren Brandausbruch gekommen ist. Dennoch musste ein Hausbewohner sich wegen des Verdachtes einer Rauchgasvergiftung in medizinische Behandlung begeben. Wie es dazu kam, dass das Pedelec, das nicht an einem Ladegerät angehängt war, zu brennen begann, ist noch nicht klar. Derzeit sieht es ganz danach aus, dass wohl Verschleißerscheinungen oder ein Defekt in der Kabelführung den Ausbruch des Feuers verursacht haben könnte. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

rb/ts

