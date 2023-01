POL-PDKL: Alsenz (Donnersbergkreis) - Verkehrsunfallflucht vor dem Einkaufszentrum - Zeugenaufruf!

Glanbrücken (ots) - Unbekannte Diebe stehlen Autoradios an der B 420. In der Nacht von Samstag auf Sonntag machten sich unbekannte Täter an mehreren abgestellten Autos zu schaffen. Diese waren bei einer Autowerkstatt in der Glantalstraße abgestellt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Lauterecken mögliche Zeugen. Wem ist in der Nacht zum ...

mehr