Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tatverdächtiger für Einbrüche in Kindertagesstätten im November ermittelt

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Für die beiden Einbrüche in Kindertagesstätten in Rockenhausen Mitte November 2022 konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Ein unbekannter Täter hatte in der Nacht auf den 13.11.2022 beim Hauptgebäude und einem Nebengebäude der Protestantischen Kindertagesstätte in der Ringstraße jeweils eine Scheibe eingeschlagen, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Es wurden elektronische Geräte und Nahrungsmittel entwendet sowie ein Computer, ein Schrank und mehrere Bilder beschädigt.

Im Rahmen einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung bei einem 35-jährigen Mann aus dem Landkreis Kusel, der sich jedoch regelmäßig in Rockenhausen aufhält, wurden Beweismittel aufgefunden, die dem Einbruch in der Kindertagesstätte zugeordnet werden konnten.

Der Mann wird auch als Tatverdächtiger des versuchten Einbruchs in die Kindertagesstätte "Regenbogen" in der Straße "Am Festplatz" am gleichen Wochenende geführt. Ein unbekannter Täter war ebenfalls durch ein Fenster in das Gebäude eingedrungen. Durch eine Alarmanlage gestört, hatte er die Flucht ohne Diebesgut angetreten. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell