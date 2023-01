Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wohnhausbrand in Steinbach/Donnersberg

Rockenhausen (ots)

Am Freitag, dem 27.01.2023, kam es gegen 15.55 Uhr zum einem Brandeinsatz in Steinbach am Donnersberg. Als Ursache dürfte glühende Asche im Mülleimer vor dem Haus entsorgt worden sein. Daraus entwickelte sich ein Brand in der Mülltonne, der auf das Einfamilienhaus und Gebäudeteile überschlug. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro. Fünf zur Vorfallzeit im Anwesen befindlichen Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Schwerer Brandstiftung und appelliert an die Bevölkerung, keine glühenden Abfälle im Restmüll zu entsorgen. /nos

