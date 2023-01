POL-PDKL: Bei Durchsuchung Rauschgift gefunden

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Am Freitag, den 20. Januar 2023, gegen 19:00 Uhr, kam es in der Bezirksamtsstraße in Rockenhausen zu einem Verkehrsunfall. Der unbekannte Unfallverursacher kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte auf Höhe der abknickenden Vorfahrt mit einem Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu ...

