POL-PPKO: Polizei Koblenz warnt vor neuer Betrugsmasche

Koblenz (ots) - Am Mittwoch, den 19.10.2022 kam es in der Moselweißer Straße zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 87-jährigen Frau. Mittags gegen 12 Uhr habe ein Mann an ihrer Tür geklingelt. Er gab an, dass bei den Nachbarn der Geschädigten Strom und Wasser ausgefallen seien und er daher Überprüfungen in ihrer Wohnung vornehmen müsse. Daraufhin ließ sie den Mann in ihre Räumlichkeiten und schloss hinter ...

