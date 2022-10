Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Trickdieb erbeutet Schmuck

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, den 19.10.2022 kam es in der Moselweißer Straße zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 87-jährigen Frau. Mittags gegen 12 Uhr habe ein Mann an ihrer Tür geklingelt. Er gab an, dass bei den Nachbarn der Geschädigten Strom und Wasser ausgefallen seien und er daher Überprüfungen in ihrer Wohnung vornehmen müsse.

Daraufhin ließ sie den Mann in ihre Räumlichkeiten und schloss hinter ihm die Tür. Er begab sich zunächst ins Badezimmer und testete vermeintlich den Wasserfluss in Dusche und Waschbecken. Die Geschädigte sollte zu diesem Zweck den Duschkopf halten. In der Zwischenzeit verließ der Mann das Badezimmer mit der Aussage, dass er nun in der Küche Überprüfungen anstelle. Als er zurückkam, gab er an, dass alles in Ordnung sei und er sich nun auf den Weg mache.

Die 87-Jährige wurde nach einer Weile doch misstrauisch und stellte fest, dass ihr Schmuck aus dem Schlafzimmer entwendet wurde. Der unbekannte Täter wird beschrieben als:

- ca. 1,70 m - dunkelblonde Haare - OP-Maske - dunkelblaue Jacke mit rotem Kragen - graue Gummihandschuhe - dunkle Jeans - deutsche Sprache ohne Akzent.

Die Polizei Koblenz warnt ausdrücklich wachsam zu sein, wem Einlass zu seinen Wohnräumlichkeiten gegeben wird. Im Zweifelsfall sollte Rücksprache mit der angegebenen Firma, dem Vermieter oder Nachbarn gehalten werden. Wenn Bedenken zur Glaubwürdigkeit der vermeintlichen Handwerker bestehen, sollte der Zutritt verweigert werden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 telefonisch: 0261-103-2510 oder per E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell