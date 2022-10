Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Graffiti-"Künstler" auf frischer Tat ertappt

Koblenz (ots)

Am gestrigen Mittwochabend, den 19.10.2022 fiel einer Streifenwagenbesetzung gegen 23:40 Uhr ein junger Mann in der Hohenfelder Straße auf, der dort mit dem Gesicht zu einer Hauswand gedreht stand und mit dem Arm Schreibbewegungen an der Fassade ausführte.

Nachdem die Kollegen wendeten und sich die Wand genauer ansahen, konnten sie nun einen weißen Schriftzug dort feststellen. Der 25-jährige Beschuldigte trug eine Beinschiene und konnte daher noch unweit des Tatorts angetroffen werden. Eine Durchsuchung nach dem weißen Stift verlief negativ, er konnte jedoch in unmittelbarer Nähe versteckt aufgefunden werden.

Gegen den 25-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung durch Graffiti erfasst.

