Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Dieb bestiehlt ältere Dame

Koblenz (ots)

Am Mittwochmorgen, den 19.10.2022 gegen 09:20 Uhr kam es zu einem dreisten Trickdiebstahl am Busbahnhof des Löhrcenters in Koblenz. Die 84-jährige Geschädigte wartete dort auf ihren Linienbus in Richtung Koblenz-Goldgrube. Als der Bus ankam, warf ein unbekannter junger Mann plötzlich seine Jacke über den Rollator der Geschädigten und bot ihr ungefragt seine Hilfe an. Der Beschuldigte stellte daraufhin den Rollator in den Bus und entfernte sich im Anschluss fußläufig. Den Bus betrat er nicht.

Als die Geschädigte zu Hause ankam, bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie sich nicht mehr in der Handtasche befand, die zuvor auf dem Rollator lag. Der unbekannte Täter wird als:

- 1,80m groß - Schwarze, mittellange Haare - dunkle Kleidung

beschrieben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Koblenz entgegen.

