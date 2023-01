POL-PDKL: Reifenplatzer auf der BAB 6 führt zu Unfall mit zwei Schwerverletzten....

Polizeidirektion Kaiserslautern

Reifenplatzer auf der BAB 6 führt zu Unfall mit zwei Schwerverletzten

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Am Sonntagabend kam ein 25-Jähriger auf der BAB 6 bei Bruchmühlbach-Miesau nach links von der Fahrbahn ab und krachte in die Mittelschutzplanke. Als Auslöser hierfür wird ein Reifenplatzer vermutet. Der VW-Fahrer schleuderte anschließend quer über beide Fahrstreifen. Ein nachfolgender 62-Jähriger OPEL-Fahrer konnte dem VW nicht mehr ausweichen und stieß mit diesem frontal zusammen. Beide Fahrzeuge kamen im Anschluss in Höhe des Parkplatzes "Harzofen" auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Fahrer des OPEL wurde durch den Aufprall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem PKW befreit werden. Beide Fahrer wurden schwerverletzt ins WPK nach Kaiserslautern verbracht. Da zunächst vermutet wurde, dass sich eine weitere Person im Fahrzeug des 25-Jährigen befunden haben könnte, wurde mittels einer Drohne der Feuerwehr der nähere Unfallbereich abgesucht. Allerdings wurde diese Annahme revidiert, so dass die Suchmaßnehmen eingestellt werden konnten. An beiden PKW entstanden Totalschäden.

