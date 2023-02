Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Handyreparaturgeschäft - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Am Freitag, 03.02.2023, vermutlich wenige Minuten nach 04.00 Uhr, schlugen Unbekannte in der Spitalstraße, unweit der Kreuzung Röntgenstraße / Senser Platz, eine Schaufensterscheibe ein um in ein Handyreparaturgeschäft zu gelangen. Zuvor versuchten die Unbekannten die Eingangstür aufzuhebeln, was wohl misslang. Aus dem Geschäft wurden unter anderem eine Vielzahl von Mobiltelefonen entwendet. Der Diebstahlschaden ist hier noch nicht bekannt. Die Höhe des Sachschadens ebenso nicht. Das Polizeirevier Lörrach hofft auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung, da das brachiale Einschlagen der Schaufensterscheibe dementsprechenden Lärm verursacht haben dürfte. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 07621 176-0 entgegen.

