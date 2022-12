Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: DERNBACH Verkehrsunfallflucht -Zeugen gesucht-

Montabaur (ots)

Der Geschädigte parkte seinen Pkw am Freitag, 16.12.2022, gegen 23:00 Uhr, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Kirchstraße in Dernbach. Als er am heutigen Morgen, gegen 08:50 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er eine nicht unerhebliche Beschädigung an seiner linken Fahrzeugseite fest. Diese muss durch ein unbekanntes Fahrzeug verursacht worden sein, dessen Führer sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Zeugen die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben könne, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Montabaur (Tel.: 02602/92260) om Verbindung zu setzen.

