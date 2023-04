Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Hotel - Unbekannte nehmen Bargeld an sich

Löhne (ots)

(jd) Die Mitarbeiterin eines Hotels im Dickendorner Weg bemerkte gestern (17.4.) gegen 8.30 Uhr eine Beschädigung an einem Toilettenfenster. Der oder die unbekannten Täter gingen das Fenster im Herren-WC augenscheinlich gewaltsam an, um in das Gebäude zu kommen. Im Bereich der Rezeption durchwühlten sie diverse Schränke und stießen auf eine Geldkassette. Diese wurde geöffnet und das darin befindliche Bargeld nahmen die Unbekannten an sich. Es handelt sich hierbei um mehrere hundert Euro. Hinzu kommt der Sachschaden am Gebäude, der ebenfalls im dreistelligen Bereich liegt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall, der sich im Verlaufe des Wochenendes ereignet hat, machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell