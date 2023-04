Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall beim Überholen - Motorrad touchiert Pkw

Herford (ots)

(jd) Ein 30-jähriger Vlothoer fuhr gestern (17.4.) um etwa 7.45 Uhr mit seinem Chevrolet auf der Vlothoer Straße in Richtung Herford. Vor ihm befand sich ein 54-jähriger Vlothoer auf einem Motorrad der Marke Suzuki. Unmittelbar vor den beiden Verkehrsteilnehmern befand sich ein vierrädriges Kleinkraftrad, das der Autofahrer überholen wollte. Dieser setzte entsprechend zum Überholvorgang an. In dem Moment, als er sich neben der Suzuki befand, entschied sich auch der Motorradfahrer zum Überholen und scherte entsprechend aus. Dabei touchierte er seitlich den Pkw und es kam zum Unfall. Hierbei zog sich der 54-Jährige leichte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

