POL-NB: Ergänzungsmeldung zur Gefährlichen Körperverletzung am 22.07.2022 in Stralsund

Stralsund (ots) - Am 23.07.2022, gegen 23:55 Uhr, kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Stralsund, Stadtteil Tribseer Vorstadt, zu einem Brand. Zur Brandbekämpfung waren 18 Kameraden der Berusfs- und der Freiwilligen Feuerwehr Stralsund eingesetzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden 25 Hausbewohner vorsorglich evakuiert. Diese wurden während der Brandbekämpfung in einem bereitgestellten Bus des ...

mehr