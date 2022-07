Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einem Mehrfamilienhauses in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 23.07.2022, gegen 23:55 Uhr, kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Stralsund, Stadtteil Tribseer Vorstadt, zu einem Brand. Zur Brandbekämpfung waren 18 Kameraden der Berusfs- und der Freiwilligen Feuerwehr Stralsund eingesetzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden 25 Hausbewohner vorsorglich evakuiert. Diese wurden während der Brandbekämpfung in einem bereitgestellten Bus des ÖPNV betreut. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte der Akku eines E-Bike den Brand ausgelöst haben. In der weiteren Folge griffen die Flammen auf die gesamte Wohnung über. Der 69-jährige Wohnungsinhaber konnte sich mit schweren Brandverletzungen allein aus der Brandwohnung retten. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach Stralsund verlegt. Weiterhin wurden durch die Brandauswirkung die zwei angrenzenden Wohnungen und die darunter liegende Wohnung unbewohnbar. Durch den Hauseigentümer wurden Ersatzwohnungen für die betroffenen Personen organisiert. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund führt vor Ort die Ermittlungen zur genauen Brandursache. Dabei werden sie auf Weisung der Staatsanwaltschaft von einem Brandursachenermittler unterstützt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

