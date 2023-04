Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte zerkratzen mehrere Autos - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Werkstatt bemerkte am Montag (17.4.) gegen 8.30 Uhr ein beschädigtes Auto: Der Pkw war an der Löhner Straße geparkt und der 27-Jährige fand unter anderem Kratzer im Lack an Kotflügel und der rechten Fahrzeugseite vor. Er sah sich sodann genauer um und stellte fest, dass drei weitere, dort geparkte Autos ähnliche Beschädigungen aufwiesen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um den Mercedes eines Löhners, den Kia eines Vlothoers sowie zwei Autos der Marke Volkwagen, die jeweils einem Mann aus Porta Westfalica und Minden gehören. Der Sachschaden an den Autos liegt jeweils im dreistelligen Bereich. Zeugen, die im Bereich der Löhner Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell