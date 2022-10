Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1285) Einbruch in Kindergarten - Zeugenaufruf

Gunzenhausen (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend (14.10.2022) und Montagmorgen (17.10.2022) brachen Unbekannte in einen Kindergarten in Gunzenhausen ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Im genannten Zeitraum verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten in Aha (Gemeindeteil von Gunzenhausen). Im Gebäudeinneren brachen sie einen Schrank auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Ob ein Entwendungsschaden entstand ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zwischen Freitagmittag (14.10.2022) und Montagmorgen (17.10.2022) brachen ebenfalls Unbekannte zudem in einen Kindergarten in der Dorfstraße in Haundorf (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Personen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Lisa Hierl / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell