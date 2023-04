Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Abbiegeunfall - 19-Jähriger leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Ein 65-jähriger Herforder fuhr gestern (18.4.) gegen 16.55 Uhr auf der Straße Schobeke und beabsichtigte, auf die Ahmser Straße abzubiegen. Der Mann verlangsamte sein Tempo und fuhr mit gemäßigter Geschwindigkeit in den unübersichtlichen Einmündungsbereich. Auf dem linken Fuß-/Radweg der Ahmser Straße fuhr zeitgleich ein 19-jähriger Herforder mit einem E-Scooter. Beim Abbiegen stieß der Citroen dann mit dem E-Scooter zusammen, sodass der Fahrer durch die Wucht des Aufpralls stürzte. Durch den Sturz zog sich der 19-Jährige leichte Verletzungen zu. Mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens wurde er in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an Auto und E-Scooter liegt bei rund 500 Euro.

