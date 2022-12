Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nachtrag zu LKW-Unfall mit zwei Schwerverletzten in Oberwiehl - Fahrer außer Lebensgefahr

Wiehl (ots)

Nach dem schweren LKW-Unfall mit zwei Schwerverletzten in Oberwiehl (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5398043) sucht die Polizei nach Zeugen. Ein mit Holzschnitzeln beladener Sattelzug war gegen 10 Uhr am Montag (19. Dezember) auf der K 15 von der Fahrbahn abgekommen. Die beiden Insassen hatten dabei schwere Verletzungen erlitten. Bei dem 21-jährigen Fahrer bestand zunächst Lebensgefahr, sodass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Siegener Klinik geflogen werden musste. Die Bergung des verunfallten Sattelzuges dauerte bis in die Abendstunden an. Gegen 19.30 Uhr konnte die K 15 wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Untersuchungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an. Im Rahmen erster Ermittlungen im Krankenhaus gab der verunglückte Fahrer an, wegen eines entgegenkommenden LKW abgebremst zu haben. Dabei sei sein Sattelzug außer Kontrolle geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Zur Klärung des Unfallverlaufs bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02261 81990 mit dem Verkehrskommissariat Gummersbach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell