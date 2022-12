Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schwerer LKW-Unfall in Oberwiehl

Wiehl (ots)

Bei einem LKW-Unfall auf der Kreisstraße 15 in Oberwiehl sind am Montagmorgen (19. Dezember) die beiden Insassen eines Sattelzuges schwer verletzt worden. Der Fahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Der mit Holzschnitzeln beladener Sattelzug war gegen 10 Uhr auf der Kreisstraße 15 in Richtung Wiehl gefahren. Etwa 300 Meter vor dem Kreisverkehr mit der Oberwiehler Straße kam der Sattelzug in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er zunächst in eine Leitplanke, die dem hohen Gewicht des Sattelzuges nicht standhielt und zu Boden gedrückt wurde. Anschließend überschlug sich der Sattelzug in dem abfallenden Böschungsbereich, wobei das Führerhaus so starke Schäden davontrug, dass die beiden aus dem Landkreis Neuwied stammenden Insassen von der Feuerwehr befreit werden mussten.

Der 21 Jahre alte Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn nach einer Erstversorgung am Unfallort in ein Krankenhaus nach Siegen. Den ebenfalls schwer verletzten 23-jährigen Beifahrer brachte ein Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Fahrbahnglätte kommt nach ersten Erkenntnissen nicht als Unfallursache in Betracht. Der Fahrer gab Ersthelfern gegenüber an, dass er einem entgegenkommenden Auto ausweichen musste; weitere Angaben zu dem Fahrzeug sind derzeit nicht bekannt. Hinweise zu dem Unfall und dem entgegenkommenden Fahrzeug nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Wegen der noch andauernden Bergungsarbeiten ist die Kreisstraße 15 derzeit noch gesperrt.

