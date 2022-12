POL-GM: Hühnerdieb gesucht

Gummersbach (ots) - Gescheitert ist ein Einbruchsversuch in einen Friseursalon in der Gelpestraße in Gummersbach-Nochen. Zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 8:15 Uhr am Freitag (16. Dezember) versuchten Unbekannte mit massiver Gewalteinwirkung, die Eingangstür des Friseursalons aufzuhebeln. Das gelang ihnen jedoch nicht. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen ...

mehr