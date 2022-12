Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Firmeneinbruch

Bergneustadt (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag, 16 Uhr und Samstag (17. Dezember), 14:53 Uhr in ein Firmengebäude in der Frümbergstraße eingebrochen. Die Täter gelangten durch ein eingeschlagenes Fenster zu den Lagerräumlichkeiten der Firma. Dort hebelten sie mehrere Stahltüren auf. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

