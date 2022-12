POL-GM: Ermittlungen nach Gasexplosion

Gummersbach (ots) - Die Kasse eines Imbisses ist am Mittwoch (14. Dezember) von Einbrechern geplündert worden. Gegen 5 Uhr morgens verschafften sie sich über die aufgehebelte Notausgangstür Zugang zu dem Imbiss in der Dieringhauser Straße. Hier hatten sie es auf Geld aus der Kasse abgesehen, welches sie mitnahmen und unerkannt flüchteten. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

mehr