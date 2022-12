POL-GM: Straßenglätte - zahlreiche Unfälle am Mittwoch

Wipperfürth (ots) - Gewaltsam haben Unbekannte versucht, in Büroräume eines Geschäftshauses in der Hochstraße zu gelangen. Über eine angrenzende Parkgarage eines Verbrauchermarkts gelangten die Täter im Zeitraum zwischen 18 Uhr am Dienstag und 8 Uhr am Mittwochmorgen (14. Dezember) zu einer Metalltür, die in ein Treppenhaus des Geschäftshauses führt. Die Kriminellen hebelten die Metalltür auf und versuchten ...

