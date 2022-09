Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall unter Alkoholeinfluss ++++ Unfall am Otterndorfer Kreisel

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Dienstagnachmittag (27.09.2022) kam es gegen 16:45 Uhr im Carl-Vinnen-Weg in Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Mann aus Stade geriet mit seinem PKW in den Gegenverkehr. Ein 63-jähriger Mann aus Langenfeld (NRW) konnte mit seinem PKW nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beim Unfallverursacher wurde starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 20.000 Euro.

Otterndorf. In der Nacht zu heute kam es auf der Bundesstraße 73 im Bereich Otterndorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann aus Drochtersen befuhr mit seinem PKW gegen 03:45 Uhr die Bundesstraße 73 in Richtung Hamburg. Am Kreisverkehr zur Wesermünder Straße kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Seitenraum zum Liegen. Durch den Unfall wurde der junge Mann glücklicherweise nur leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Vorbildlich agierende Ersthelfer hatten den Mann bereits aus seinem PKW befreit, als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen. Sein PKW musste abgeschleppt werden.

