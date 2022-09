Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall in Midlum - drei Personen leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Midlum. Am heutigen Dienstag (27.09.2022) kam es gegen 10:55 Uhr an der Landesstraße 135 im Bereich Midlum. Ein 77-jähriger Midlumer wollte die L135 im Bereich des Wanhödener Weges mit seinem PKW überqueren. Hierbei übersah er einen vorfahrtberechtigten, 77 jährigen Cuxhavener mit seinem PKW, welcher zusammen mit seiner Frau die L135 in Richtung Cuxhaven befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Unfall wurden alle drei Personen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

