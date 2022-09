Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Firmenfahrzeugen

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Montag (26.09.2022) wurden bisher drei Diebstähle aus Firmen- oder Lieferfahrzeugen angezeigt. Der oder die Täter nutzten hierbei den Umstand, dass die Fahrzeuge unverschlossen abgestellt wurden. Die Tatorte befanden sich im Stadtgebiet Cuxhaven, hier in der Brahmsstraße Höhe der Hausnummer 45, der Heinrich-Heine-Straße Höhe der Hausnummer 65 und der Pestalozzistraße Höhe Hausnummer 44. Bei der Tat in der Brahmsstraße wurden zwei Personen bei der Tatausführung überrascht und flüchteten ohne Diebesgut. Bei den anderen Taten wurden Geldbörsen und persönliche Dokumente entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Die Polizei rät Fahrzeuge, egal ob private oder Firmenfahrzeuge, immer abzuschließen, selbst wenn man diese nur wenige Minuten verlässt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell