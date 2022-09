POL-MFR: (1176) 15-jährige Nourhan Z. aus Oberfranken vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots) - Bislang Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (20./21.09.2022) in zwei Firmengebäude im Nürnberger Stadtteil Werderau eingebrochen und richteten dabei hohen Sachschaden an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die Täter drangen gewaltsam in ein Büro- und Lagergebäude in der Ernst-Sachs-Straße ein, machten sich an einem Tresor zu schaffen und durchwühlten sämtliche Schränke. Die ...

mehr