Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich - Zwei Verletzte

Hückeswagen (ots)

Im Einmündungsbereich B237/K5 ist am Samstag (17. Dezember) ein weißer Hyundai mit einem schwarzen VW kollidiert. Beide Fahrer verletzten sich bei der Kollision; ihre Autos mussten abgeschleppt werden. Um 14:35 Uhr fuhr ein 70-jähriger Wermelskirchener mit seinem VW Up auf der K5 aus Richtung Posthäuschen kommend in Fahrtrichtung B 237. An der Einmündung bremste er zunächst ab, um andere Fahrzeuge passieren zu lassen. Schließlich fuhr er in den Einmündungsbereich ein, um seine Fahrt nach links in Richtung Hückeswagen fortzusetzen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Hyundai. Dessen Fahrer, ein 22-jähriger Hückeswagener, war auf der B237 aus Richtung Hückeswagen kommend in Richtung Wipperfürth unterwegs. Er versuchte noch nach links auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls zogen sich der 70-Jährige schwere und der 22-Jährige leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. An den beiden Autos entstanden erhebliche Sachschäden; sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Bereich der Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten für etwa vier Stunden gesperrt.

