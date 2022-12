POL-GM: Unfallflucht: Laterne und Stromverteiler umgefahren

Gummersbach (ots) - Durch Aufhebeln einer Tür verschafften sich Einbrecher am frühen Montagmorgen (19. Dezember) Zugang zu einem Elektrofachgeschäft auf der Gummersbacher Straße in Niedersessmar. Gegen 05.40 Uhr machten sich die Unbekannten an der Tür zu schaffen und lösten dabei den Alarm aus. Ein Zeuge sah zur Tatzeit eine etwa 1,7 Meter große männliche Person in Richtung Gummersbach davonlaufen. Der Mann trug ...

