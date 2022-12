POL-GM: Bargeld bei Einbruch in Zahnarztpraxis erbeutet

Gummersbach (ots) - Bei einem Einbruch in ein Geschäft für Wasserpfeifen und Tabak auf der Moltkestraße in der Gummersbacher Innenstadt hat ein Unbekannter am Dienstag (20. Dezember) E-Zigaretten und Bargeld gestohlen. Gegen 03.10 Uhr warf der Einbrecher mit Steinen eine Schaufensterscheibe auf der zum Bismarckplatz gelegenen Ladenrückseite ein und gelangte so in die Geschäftsräume. Der Mann war mit einer weißen ...

mehr