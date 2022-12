Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher wirft Scheibe ein

Gummersbach (ots)

Bei einem Einbruch in ein Geschäft für Wasserpfeifen und Tabak auf der Moltkestraße in der Gummersbacher Innenstadt hat ein Unbekannter am Dienstag (20. Dezember) E-Zigaretten und Bargeld gestohlen. Gegen 03.10 Uhr warf der Einbrecher mit Steinen eine Schaufensterscheibe auf der zum Bismarckplatz gelegenen Ladenrückseite ein und gelangte so in die Geschäftsräume. Der Mann war mit einer weißen Kapuzenjacke, einer hellen Hose mit schwarzem Gürtel und schwarzen Schuhen mit weißer Sohle bekleidet. Außerdem hatte er einen hellen Rucksack bei sich. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

