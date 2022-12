Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Wipperfürth (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagmorgen (17. Dezember) auf der Flurstraße sucht die Polizei nach einem Zeugen, der an dem beschädigten Auto einen Zettel mit dem Kennzeichen des Flüchtigen hinterlassen hat. In der Zeit zwischen 08.30 und 10.30 Uhr war ein am Fahrbahnrand abgestellter roter Opel Astra am Fahrzeugheck von einem flüchtigen Fahrzeug getroffen und beschädigt worden. Hinweise auf den Verursacher gab es bei der Unfallaufnahme zunächst nicht. Am Nachmittag fand der Geschädigte einen Zettel mit einem Kennzeichen an seinem Auto, den ein unbekannter Zeuge dort hinterlassen hatte. Der Zeuge wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

