Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Motorrad fährt Pkw auf

Nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 31 neu bei Fischbach musste ein 73-jähriger Motorradfahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Zweiradfahrer war auf der linken Fahrspur in Richtung Immenstaad unterwegs und wollte sich auf dem rechten Fahrstreifen einordnen. Dabei erkannte er offenbar nicht, dass der Verkehr aufgrund der roten Ampel stockte. Er konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr dem Volvo einer 54-Jährigen auf. In der Folge kam der Zweiradlenker zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. An seinem Motorrad, das abgeschleppt werden musste, entstand erheblicher Sachschaden. Der Pkw wurde beim Zusammenstoß am Heck beschädigt.

Friedrichshafen

Mann im Ausnahmezustand

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 40-jähriger Mann rechnen, der am Dienstagmorgen gegen 2.30 Uhr randalierte und sich im Anschluss gegen die Maßnahmen der Polizei wehrte. Die Polizisten waren gerufen worden, nachdem der Mann im Anemonenweg negativ auffiel und augenscheinlich keinen Wert auf die Nachtruhe legte. Gegenüber den Beamten verhielt sich der deutlich alkoholisierte 40-Jährige vollkommen uneinsichtig und weigerte sich, sich auszuweisen. Zunehmend aggressiver, schlug er gegen einen Briefkasten und warf mit beleidigenden Äußerungen um sich. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes nahmen die Polizeibeamten ihn in Gewahrsam, wogegen er sich massiv wehrte und unter der Aussprache von Todesdrohungen nach den Einsatzkräften trat. Auf den 40-Jährigen, der die Nacht in einer Klinik verbringen musste, kommen nun Anzeigen, unter anderem wegen Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohung und Widerstands gegen- sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu.

Markdorf

Insekt im Auto - Pkw fährt gegen Baum

Ein Grashüpfer war mutmaßlich die Ursache für einen Unfall, bei dem sich am Montagmorgen eine 49-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen hat. Die Frau war auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes im Schießstattweg unterwegs und reagierte mit Hysterie, als sie das kleine Insekt in ihrem Ford wahrnahm. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und fuhr gegen einen Baum. Durch den Aufprall erlitt sie eine Verletzung am Kopf und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Ihr 10 Jahre alter Sohn auf dem Beifahrersitz blieb unverletzt. An ihrem Pkw entstand rund 5.000 Euro Sachschaden.

Markdorf

Katalysatoren-Dieb unterwegs - Polizei bittet um Hinweise

Zwischen Sonntagabend, 18.30 Uhr und Montagmorgen hatte es ein Unbekannter auf den Katalysator eines Fahrzeugs abgesehen. Der Täter schlug an einem geparkten Toyota Prius in der Straße "Im Mühlöschle" zu. Der Dieb trennte das Bauteil mit einem Winkelschleifer heraus und flüchtete. Wir berichteten bereits vergangene Woche von dieser Masche https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5285049. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/9620-0 mit dem Polizeiposten Markdorf in Verbindung zu setzen.

Salem

Rennradfahrer fährt Pkw auf

Ungebremst gegen einen Pkw geprallt ist am Montag gegen 16 Uhr ein Rennradfahrer in der Aachstraße. Mutmaßlich bei einem kurzen Blick nach hinten erkannte der 35-jährige Zweiradfahrer nicht, dass der vorausfahrende Mercedes-Lenker verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr diesem auf. In der Folge stürzte der Rennradfahrer und zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Ein Rettungsdienst brachte den 35-Jährigen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Am Pkw entstand am Heck und der Heckscheibe rund 1.000 Euro Sachschaden.

