POL-WL: Unfall am Stauende ++ Seevetal/Bullenhausen - Versuchte Wohnungseinbrüche ++ Neu Wulmstorf/Wulmstorf - Tageswohnungseinbruch ++ Otter - Beim Wenden in den Graben gefahren

Unfall am Stauende

Auf der A1, in Fahrtrichtung Hamburg, kam es am Dienstag, 1.11.2022, zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 13:50 Uhr hatte sich zwischen dem Autobahnkreuz Maschen und der Landesgrenze zu Hamburg ein Stau gebildet. An dessen Ende hatte ein 48-jähriger Mann seinen Sattelzug gerade zum Stehen gebracht und das Warnblinklicht eingeschaltet. Kurz danach fuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem Sattelzug aus unklarer Ursache ungebremst auf den stehenden Auflieger auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Führerhaus des Auffahrenden völlig zerstört. Der 51-jährige Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Feuerwehr musste ihn mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreien, bevor er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Der 48-jährige Fahrer des stehenden Sattelzuges wurde leicht verletzt.

Bei dem Zusammenstoß der beiden Lkw lösten sich Trümmerteile und beschädigten einen vorbeifahrenden Pkw. Dessen Fahrer blieb unverletzt.

Die Autobahn musste für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Dadurch bildete sich ein Stau von rund zehn Kilometern Länge. Erst gegen 18:10 Uhr konnte die Autobahn wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 60.000 EUR.

Seevetal/Bullenhausen - Versuchte Wohnungseinbrüche

In der Nacht zu Dienstag, 1.11.2022, versuchten Diebe, in zwei Einfamilienhäuser an der Straße Elbdeich einzubrechen. In einem Fall hatten die Täter an Kellerfenster aufgehebelt, um in das Haus zu gelangen. Beute machten sie hier jedoch nicht.

Beim zweiten Haus hatten die Diebe zunächst einen Bewegungsmelder abgedeckt und anschließend versucht, ein Fenster sowie eine Tür aufzuhebeln. Sie gelangten jedoch nicht in das Haus.

Neu Wulmstorf/Wulmstorf - Tageswohnungseinbruch

In der Elstorfer Straße kam es am Dienstag, 1.11.2022, zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 15:30 Uhr betraten die Täter das Grundstück und hebelten eine rückwärtige Terrassentür auf. Im Erdgeschoss durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ob sie Beute machten, ist noch unklar.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt in allen drei Fällen der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Otter - Beim Wenden in den Graben gefahren

Am Dienstag, 1.11.2022, gegen 18:20 Uhr, wurde der Polizei ein Pkw auf der Weller Straße gemeldet, der rückwärts in einen Straßengraben gefahren war. Der 72-jährige Fahrer hatte versucht, auf der Fahrbahn zu wenden und sich dabei offenbar verschätzt. Der Wagen musste aus dem Graben gezogen werden. Als die Beamten mit dem 72-Jährigen sprachen stellten sie fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Bei einem Atemalkoholtest erreichte der Mann einen Wert von rund 1,5 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

