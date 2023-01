Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Saarburg

Trier (ots)

Am Montag, den 16.01.2023, kam es in einem Zeitraum von 10:00 bis 10:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Graf-Siegfried-Straße unterhalb des Kreiskrankenhaus Saarburg, bei dem ein Außenspiegel beschädigt wurde. Ein ordnungsgemäß rechts am Fahrbahnrand in Fahrrichtung Trassem abgestellter Pkw wurde hierbei durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am linken Außenspiegel gestreift. Dabei wurde der Außenspiegel stark beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Anschließend entfernte sich der Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg (06581/9155-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell