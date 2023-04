Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zwei Männer entwenden Drogerieartikel - Polizei sucht Zeugen

Kirchlengern (ots)

(jd) Gegen 17.30 Uhr betraten zwei Männer gestern (19.4.) eine Drogerie an der Straße Im Obrock. Die 26-jährige Angestellte des Geschäfts bemerkte, dass beide diverse Artikel in ihren jeweiligen Einkaufswagen legten, sodass diese bereits nach kurzer Zeit prall gefüllt waren. Wenige Minuten später verließen beide die Drogerie ohne die beiden Einkaufswagen. Dennoch schlug das Warensicherungsgerät am Ausgang Alarm. Die Mitarbeiterin stellte sodann fest, dass in den zurückgelassenen Einkaufswagen deutlich weniger Artikel lagen als vorher. Nach einer ersten Bestandsaufnahme fehlen im Warenbestsand der Drogerie unter anderem 20 Cremes, neun Parfumflakons, sechs Zahnbürsten-Aufsätze sowie Honig und Pharmazieartikel. Die Waren haben einen Wert von rund 800 Euro. Einer der Unbekannten ist etwa 30 Jahre alt, der andere um die 50 Jahre. Beide trugen dunkle Kleidung und schwarze Mützen. Beide Männer trugen große, schwarze Rucksäcke bei sich. Die Polizei bittet Zeugen, die gestern um etwa 17.30 Uhr diese beiden Männer gesehen haben und weitere Angaben machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

