Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Imbiss

Ludwigsburg (ots)

Auf Bargeld hatten es noch unbekannte Täter abgesehen, die zwischen Mittwoch 23.30 Uhr und Donnerstag 10.00 Uhr in einen Imbiss in der Weilimdorfer Straße in Korntal einbrachen. Die Unbekannten hebelten die Eingangstür auf und machten sich im Inneren an den aufgestellten Spielautomaten zu schaffen. Aus diesen stahlen sie das enthaltene Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0 oder E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell