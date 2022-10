Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Sömmerda (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer kam es am Montag in Sömmerda. Eine 23-jährige Ford-Fahrerin befuhr die Straße des Friedens in Richtung Albert-Einstein-Straße. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah die Frau einen aus der Käthe-Kollwitz-Straße von rechts kommenden 60-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Mann stürzte und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto der Unfallverursacherin entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. (DS)

