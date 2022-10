Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Lager

Landkreis Sömmerda (ots)

Bei einem Einbruch in das Lager einer Baufirma in Buttstädt erbeuteten unbekannte Täter diverse Leuchten und Steckdosen im Wert von etwa 8.000 Euro. Die Einbrecher hoben im Zeitraum von Freitag auf Montag einen Bauzaun aus der Halterung und betraten so das Baustellengelände. Anschließend drangen sie in ein Gebäude ein, hebelten die Tür zum Lager auf und entwendeten das Beutegut. (DS)

