LPI-EF: Haftbefehl unter Widerstand vollstreckt

Erfurt (ots) - Etwa 200 Liter Diesel stahlen Diebe am Wochenende in Erfurt. Die Langfinger hatten es dabei auf einen geparkten LKW im Ortsteil Ilversgehofen abgesehen. Sie bohrten ein Loch in den Tank des Fahrzeugs und entwendeten auf die Weise den Kraftstoff. Der Wert der Beute wird auf ca. 400 Euro beziffert. (DS)

